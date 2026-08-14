Buona la prima per Grosso, che ha battuto il Benevento 4-1: queste le dichiarazioni del tecnico
VN - Questa è la Fiorentina di Grosso? Presto (non troppo) per dirlo
Fabio Grosso, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria per 4-1 sul Benevento in Coppa Italia:
Siamo contenti dell'entusiasmo, ci sono tanti cambiamenti. Cose belle, cose da migliorare, ma lavoriamo e siamo consapevoli. Ci godiamo questa atmosfera cercando di portarla avanti il più possibile. Croci? Non sapevo fosse il più giovane esordiente della storia ma hanno fatto belle cose con noi lui e Mazzeo. Ha belle qualità, è entrato in un momento in cui eravamo un po' slegati ma ha messo generosità. Un'ottima base. C'è tanto da fare e dobbiamo continuare a cambiare, facendoci trovare pronti, capiremo come e con chi ma nel frattempo lavoriamo e mettiamo dentro i ragazzi che stanno meglio.
Mastantuono
Giovanissimo, anche se dalla personalità e dal carisma non si direbbe. Ha qualità individuali alte, si è messo al servizio della squadra che deve capire come esaltarlo e farsi esaltare da lui. Sono ragazzi bravi che hanno voglia di fare qualcosa di bello.
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