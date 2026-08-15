Parola d’ordine: sfoltire. La Fiorentina deve prima liberare spazio nella rosa e poi completare l’organico a disposizione di Fabio Grosso, che alla vigilia della Coppa Italia è stato chiaro: servono ancora rinforzi in tutti i reparti.

In difesa l’attenzione è rivolta soprattutto al terzino sinistro. In attesa del recupero di Parisi l’unico di ruolo è Valdepenas. Udogie resta un sogno ma è vicino alla Roma, mentre tra i profili valutati ci sono Belghali e Nuno Tavares. Lo scrive la Nazione.