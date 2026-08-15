In difesa l’attenzione è rivolta soprattutto al terzino sinistro
VN - Questa è la Fiorentina di Grosso? Presto (non troppo) per dirlo
Parola d’ordine: sfoltire. La Fiorentina deve prima liberare spazio nella rosa e poi completare l’organico a disposizione di Fabio Grosso, che alla vigilia della Coppa Italia è stato chiaro: servono ancora rinforzi in tutti i reparti.
In difesa l’attenzione è rivolta soprattutto al terzino sinistro. In attesa del recupero di Parisi l’unico di ruolo è Valdepenas. Udogie resta un sogno ma è vicino alla Roma, mentre tra i profili valutati ci sono Belghali e Nuno Tavares. Lo scrive la Nazione.
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