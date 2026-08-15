Entusiasmo alle stelle per i primi nove e attesa per il decimo colpo. A Firenze il presidente Giuseppe Commisso e sua madre Catherine, grazie a un mercato scintillante, sono stati salutati con un'ovazione dei tifosi ieri al Franchi e la stessa accoglienza è stata riservata per il direttore sportivo Fabio Paratici. E non è finita qui perché i viola cercano ancora almeno altri tre innesti per completare la rosa.

A centrocampo sempre attenzione a Thorstvedt che gradirebbe la destinazione Firenze, anche se manca ancora l'accordo con il Sassuolo che continua a chiedere 15 milioni per il giocatore nonostante sia in scadenza a giugno 2027. Sarebbe necessario abbassare le pretese o inserire una contropartita nell'operazione. Nel reparto continua a essere in uscita Fabbian, mentre Grosso non sta rinunciando a Brescianini, titolare in Coppa Italia contro il Benevento. Possibile pure un ulteriore acquisto sugli esterni arretrati e un'idea può essere un profilo come Rafik Belghali del Verona.

Nel mirino poi almeno un attaccante esterno. Rimangono in tal senso sul tavolo i nomi di Bakayoko del Lipsia o una soluzione più a basso costo potrebbe essere quella di Cancellieri della Lazio. leri sera per la dirigenza ha parlato il direttore tecnico Roberto Goretti: «La società sarà molto attenta in questi ultimi quindici giorni di mercato - ha spiegato - C'è sintonia tra Grosso e Paratici e qualcosa può ancora essere fatto. Se Kean rimane? Non sono io a poter dire che resta al 100%. Per noi è importante e siamo contenti di averlo qui, è un ragazzo con cui abbiamo vissuto alti e bassi. Gli vogliamo molto bene». Lo scrive la Gazzetta dello Sport.