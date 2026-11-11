I convocati da Franceschini per il Mondiale U17

Matteo Bardelli
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Il Commissario Tecnico dell'Italia U17, Daniele Franceschini, ha stilato la lista ufficiale dei convocati per il Mondiale di categoria in Qatar che partirà tra pochi giorni. Tra i convocati in azzurro anche il classe 2010 della Fiorentina Federico Croci. Al torneo, con la sua Romania, anche un altro viola, il classe 2009 Robert-Daniel Corduneanu. Di seguito la lista completa dei convocati per gli azzurrini:

L'elenco dei convocati

Portieri: Lorenzo Costoli (Genoa), Carlo Galliera (Inter), Christian Lupo (Lecce);Difensori: Matteo Albini (Como), Giampaolo Bonifazi (Roma), Jacopo Del Fabro (Juventus), Djibril Diallo (Parma), Andrea Donato (Inter), Davide Rigo (Juventus), Ludovico Varali (Parma);Centrocampisti: Riccardo Cassano (Como), Francesco Gasparello (Atalanta), Gioele Giammattei (Roma), Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge), Francesco Olivieri (Atalanta);Attaccanti: Tommaso Casagrande (Hellas Verona), Thomas Corigliano (Juventus), Federico Croci (Fiorentina), Marcello Fugazzola (Atalanta), Jacopo Landi (Lazio), Diego Perillo (Atalanta).
Federico Croci

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