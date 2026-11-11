Ernesto Poesio, al Pentasport di Radio Bruno, commenta il momento della Fiorentina dopo il pari con la Juventus:

"Per come si è messa la partita sono due punti persi, per l'andamento del campionato è uno guadagnato. La partita è stata piena di errori, ma se vogliamo essere oggettivi il risultato è giusto. L'amarezza è rimasta visto che la Fiorentina resta in una posizione di classifica bassa. Incontrare le piccole dopo le soste non è mai un vantaggio, visto che hanno meno giocatori impegnati in nazionale. Dietro abbiamo visto delle cose abbastanza imbarazzanti, non si può continuare così, prendendo 2 gol a partita. Le uniche due vittorie sono arrivate contro squadre in basso nella classifica, urge un cambio di marcia."

La lotta salvezza: "L'andamento delle piccole in questo campionato è molto lento. Nonostante tutto la Fiorentina riesce a trovare il gol con relativa facilità, e credo che questo basti. Diverso è il discorso per ambizioni europee, cosa difficile da immaginare in questo momento. Continuiamo a non capire come questa squadra abbia una classifica simile: giovani interessante, un mercato di livello... Siamo rimasti spiazzati da questo avvio, e da una Fiorentina che non ha identità. Cos'è questa Fiorentina? Qual'è il potenziale di questa rosa? Guardate la Lazio, le squadre vanno costruite con un senso logico poi. Vanoli ti sta facendo capire che non c'è equilibrio in questa rosa"