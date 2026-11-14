VIDEO VN - Maya Cherubini e il centrocampista perfetto maschile e femminile

Quanto riuscirà a incassare la Fiorentina dalle cessioni effettuate durante l'ultimo mercato estivo? Una domanda che merita una riflessione, soprattutto considerando le difficoltà che accompagnavano alcuni dei giocatori in uscita. Perché, al di là delle valutazioni tecniche, Fabio Paratici è riuscito a costruire operazioni economicamente significative, trasformando situazioni complicate in potenziali entrate per le casse viola.

Kean al Como

Piccoli al Bologna

Fortini al Torino

Il caso più evidente è quello di, ceduto al Como per un'operazione che può raggiungere i. Una cifra tutt'altro che scontata, soprattutto considerando il rendimento dell'attaccante, reduce da una stagione difficile e ancora a secco di gol in questo avvio di campionato.Discorso simile per, trasferitosi al Bologna attraverso un. L'attaccante era arrivato a Firenze dal Cagliari per 25 milioni, senza riuscire a rispettare le aspettative.. Certamente resta una differenza negativa rispetto all'investimento iniziale, mae con un valore di mercato potenzialmente destinato a diminuire.C'è poi la vicenda di Niccolò, forse una delle più delicate dal punto di vista contrattuale. Il giovane esterno. Nonostante questo, Paratici è riuscito a trovare una soluzione con il Torino attraverso unqualora il club granata decidesse di acquistare definitivamente il calciatore. In caso contrario, resterebbe comunque il corrispettivo del prestito, senza però la certezza di monetizzare l'intero valore del cartellino.

Tre situazioni differenti, accomunate da un elemento: la difficoltà di ottenere determinate cifre partendo da condizioni di mercato non particolarmente favorevoli.