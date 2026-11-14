La strategia viola passa dagli investimenti sui cartellini agli ammortamenti e al taglio del monte ingaggi: i conti del prossimo anno.

Redazione VN
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La Fiorentina ha scelto di puntare sui giovani per provare a ritrovare competitività senza rinunciare alla sostenibilità economica. È questa la linea seguita da Fabio Paratici durante il mercato estivo, come analizza il Corriere Fiorentino.

L'idea è investire sui cartellini di calciatori giovani e di prospettiva, nella speranza che il loro valore, sia tecnico che economico, possa crescere nel tempo. Un'operazione che comporta inevitabilmente una componente di rischio, ma che permette di distribuire il costo degli acquisti attraverso gli ammortamenti previsti dagli anni di contratto.

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L'esempio citato è quello di Arthur Atta: il costo complessivo dell'operazione è di 26,3 milioni, ma sul prossimo bilancio peserà per circa 5,6 milioni. A questo si aggiungono alcune entrate posticipate, come i 18 milioni praticamente certi per Piccoli che arriveranno con la salvezza del Bologna.

Un altro elemento decisivo sarà la riduzione del monte ingaggi, sceso di circa il 25% rispetto ai livelli precedenti. Per questo motivo, pur senza aspettarsi conti entusiasmanti, il prossimo bilancio potrebbe presentare numeri migliori rispetto al passivo da 136 milioni appena certificato. A patto, naturalmente, che anche i risultati sportivi siano all'altezza delle aspettative.

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