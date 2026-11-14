Italia U17 a valanga sull'Armenia: c'è anche la firma di Egharevba. Il baby talento viola segna la rete del 3-0.
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L'Italia Under 17 travolge l'Armenia 4-0 nelle qualificazioni europee e si proietta alla sfida d'alta quota contro la Francia. Nel successo firmato dalla selezione di Pasqual entra nel tabellino anche il giovane talento della Fiorentina Fortune Egharevba: partito dal primo minuto al centro del reparto offensivo, l'attaccante della Primavera ha confermato il suo ottimo momento trovando la via del gol al minuto 49.
La firma del classe 2009 viola ha messo al sicuro il risultato siglando la rete del 3-0, coronando una prestazione da protagonista assoluto che dà continuità all'ottimo rendimento mostrato in club.
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