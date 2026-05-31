Bucchioni: "Centrocampo viola tecnico ma leggero. Oulai? Ottime impressioni" T. Ormini Tommaso Ormini 25 luglio - 13:27 25 luglio

Enzo Bucchioni, noto giornalista e nostro opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla Fiorentina di Fabio Grosso: > Sarà difficile vedere il gioco di Grosso senza…