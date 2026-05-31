Tommaso Ormini

Ferrara: "Vanoli intelligente e capace. Questa Fiorentina era il suo sogno"
Le parole del noto giornalista
Le parole del noto giornalista
Gli azzurri provarono a inserirsi all’ultimo, ma il centrocampista aveva scelto Firenze
Intervista esclusiva a Sandro Martone, procuratore di Njie
Il faticoso avvio della Fiorentina e del suo pupillo
Njie, accordo raggiunto col Torino
La Fiorentina punta Alieu Njie del Torino. Pista reale con intermediari al lavoro, ma il nodo è la richiesta granata
L'entourage propone l'olandese al Viola Park. E che intreccio con la Juve...
L'indizio che permette di unire i puntini
Grosso in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in campionato
Paratici ha parlato del suo lavoro alla Fiorentina e degli obiettivi del club
Le parole del giornalista tedesco
L'opinione del noto giornalista
La presentazione del nuovo giocatore della Fiorentina
Un'ala di spessore? Non per forza dev'essere famosissima
Paratici aggiunge centimetri e fisicità alla rosa di Fabio Grosso
Ci sono interessamenti per i due centrocampisti della Fiorentina
Ecco a voi Maximilian Mittelstädt, terzino sinistro dello Stoccarda
L'opinione dell'ex allenatore e giocatore del Genoa
Le parole di Grosso
Le parole del direttore del Pentasport su alcuni singoli viola
VN Scout vi consiglia un altro nome. Ecco a voi Edvin Austbø
Le parole dell'ex difensore della Fiorentina
Le parole del noto dirigente a Radio Bruno sulla Fiorentina
Massimiliano Nerozzi, giornalista del Corriere della Sera Torino, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione di Joao Mario. Ecco le sue parole: > Per il calciatore la…
Enzo Bucchioni, noto giornalista e nostro opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla Fiorentina di Fabio Grosso: > Sarà difficile vedere il gioco di Grosso senza…
Con il Racing ha compiuto il definitivo salto di qualità, imponendosi come uno dei centrocampisti più interessanti del campionato spagnolo. Le sue prestazioni gli hanno aperto anche le porte della…
Mateo Chávez è un terzino sinistro messicano, nato il 21 maggio 2004 a San Pedro Garza García. Cresciuto nel settore giovanile del Guadalajara, ha completato tutta la trafila con il club prima di…
Nato il 30 marzo 2003 a Vassouras, a Rio de Janeiro, Kauã Santos è cresciuto nel vivaio del Flamengo, dove ha completato il suo percorso di formazione nel club rossonero prima di trasferirsi in…
Broholm appartiene a quella categoria di esterni offensivi che fanno della qualità tecnica la loro arma principale. Mancino naturale, ama partire dalla fascia destra per accentrarsi e cercare la…