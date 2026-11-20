La Fiorentina cerca un terzino sinistro: VN Scout propone Sergi Cardona del Villarreal. Esperienza, caratteristiche, costi e contratto in scadenza.
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VN SCOUT
La Fiorentina ha individuato nella fascia sinistra uno dei reparti su cui intervenire nel mercato di gennaio. Valdepeñas rappresenta un investimento per il futuro, ma a Paolo Vanoli servono anche giocatori già pronti, capaci di garantire affidabilità fin da subito. Per questo, nella nostra rubrica VN Scout, abbiamo deciso di guardare alla Liga, dove un nome interessante potrebbe essere quello di Sergi Cardona, terzino sinistro del Villarreal.
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