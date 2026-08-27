L'entourage di Joshua Zirkzee propone l'olandese al Viola Park. E che intreccio con la Juve...

Tommaso Ormini
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Chi raccoglierà l'eredità di Moise Kean? Di certo, Fabio Paratici ha davanti a sé una missione piuttosto complicata. Perché sostituire un attaccante da 35 gol in 2 stagioni, comunque la si pensi, non sarà facile. I nomi sul tavolo del ds gigliato sono diversi e il tempo stringe perché la Fiorentina di un 9 ne ha bisogno davvero. E in questo senso arrivano importanti aggiornamenti su Joshua Zirkzee, nome ventilato negli ultimi giorni.

Agenti di Zirkzee a Bagno a Ripoli

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, gli agenti dell'ex Bologna si trovavano ieri all'interno del Viola Park proprio per parlare del futuro dell'olandese. Zirkzee è stato proposto ai viola e vanno in questa direzione in contatti con l'entourage dei giorni scosi. Eppure, la situazione è più intricata del previsto e, come spesso è accaduto nella storia recente, c'è di mezzo anche la Juventus.
zirkzee grafica

La situazione con la Juve

Perché su Zirkzee c'è anche la Vecchia Signora, ma i bianconeri restano momentaneamente bloccati dalla necessità di definire la cessione di Jonathan David. Un incastro di mercato ancor più emblematico se si considera che lo stesso attaccante canadese è finito nel mirino della Fiorentina, creando un vero e proprio intrigo sull'asse Firenze-Torino destinato a infiammare i prossimi giorni.

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