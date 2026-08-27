A cinque giorni dalla chiusura del mercato, la Fiorentina deve accelerare per individuare il sostituto di Moise Kean. Il Como attende una risposta all’offerta presentata, ma il club viola non intende liberare il centravanti prima di aver definito il suo successore.

In cima alla lista di Fabio Paratici resta Beto Betuncal dell’Everton, considerato il candidato principale per guidare l’attacco di Fabio Grosso.

La Fiorentina sta però lavorando contemporaneamente su più piste. Il club ha avviato un tentativo concreto per Joshua Zirkzee del Manchester United e sta valutando anche Ali Zoma, attaccante del Norimberga. Lo scrive il Corriere dello Sport.