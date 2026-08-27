La rottura tra Moise Kean e la Fiorentina appare ormai evidente dopo il ritardo e il rifiuto dell’attaccante di allenarsi con i compagni. Il giocatore vuole trasferirsi al Como, ma il club viola non intende cederlo senza un’offerta adeguata e, soprattutto, senza aver prima definito l’arrivo del sostituto. La proposta da 35 milioni più 5 di bonus si è avvicinata alle richieste, ma per Paratici esiste ancora margine per trattare.

Il nome più affascinante per raccogliere l’eredità di Kean è quello di Joshua Zirkzee, in uscita dal Manchester United. Alcuni contatti tra le parti sarebbero già avvenuti e, per caratteristiche tecniche, l’ex Bologna sarebbe considerato ideale per il gioco di Fabio Grosso. Restano però da verificare i costi dell’operazione, la disponibilità del giocatore e la concorrenza.

L’altra soluzione concreta è Beto, centravanti dell’Everton ed ex Udinese, anche se il club inglese dovrebbe prima individuare un sostituto. Dal Viola Park è invece arrivata una smentita sul possibile interesse per Mauro Icardi. Paratici e Goretti lavorano quindi su più piste, con l’obiettivo di completare in pochi giorni la doppia operazione: la cessione di Kean e l’arrivo del nuovo centravanti. Lo scrive la Nazione.