La cessione di Moise Kean resta molto probabile, ma la Fiorentina non darà il via libera finché non avrà trovato il suo sostituto. Intanto Mauro Icardi si allontana, dopo che il club viola ha preso le distanze dalla candidatura dell’argentino, mentre Andrea Pinamonti è ormai vicino alla Lazio.

Il principale candidato rimane Beto, attaccante dell’Everton ed ex Udinese. Nelle ultime ore è però tornato d’attualità anche Joshua Zirkzee del Manchester United, obiettivo difficile da raggiungere per la concorrenza della Juventus.

Paratici ha inoltre effettuato un sondaggio per Jonathan David, attualmente alla Juventus e seguito anche dall’Atletico Madrid. Il direttore sportivo dovrà chiudere rapidamente il casting per liberare Kean e consegnare a Fabio Grosso un reparto offensivo rinnovato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.