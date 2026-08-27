Fabio Paratici punta a trovare un sostituto di Moise Kean che possa essere persino più forte dell’attaccante viola. Il direttore sportivo sta scandagliando soprattutto il mercato estero e il nome nuovo è quello di Igor Matanovic, centravanti croato di 23 anni del Friburgo, autore di 15 gol nell’ultima stagione tra Bundesliga ed Europa League.

L’operazione si presenta complicata perché sulle tracce di Matanovic ci sono anche Tottenham e Manchester United. La Fiorentina, però, vuole provarci, forte degli importanti colpi già messi a segno in estate. Potente fisicamente e molto abile nel gioco aereo, il giocatore è considerato in Croazia l’erede di Mario Mandzukic.

Paratici ha effettuato anche un sondaggio per Joshua Zirkzee, intenzionato a lasciare il Manchester United e disponibile al prestito, ma la Juventus sarebbe più avanti. Tra le alternative figurano Beto Betuncal dell’Everton, profilo affidabile che conosce già la Serie A, ed Emanuel Emegha del Chelsea, reduce dall’esperienza allo Strasburgo ma anche da un infortunio. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.