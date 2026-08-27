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La Fiorentina continua a muoversi sul mercato degli attaccanti in vista di un possibile addio di Moise Kean. Il centravanti viola resta al centro delle trattative con il Como, che ha manifestato concretamente il proprio interesse, mentre dalle parti del Viola Park la società mantiene ferma la propria valutazione. La sensazione, tuttavia, è che l’avventura di Kean a Firenze possa essere arrivata a un punto di svolta.

In questo scenario, la Fiorentina ha iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di eventuali alternative. Tra i nomi valutati c’è anche Jonathan David, attaccante canadese classe 2000 attualmente alla Juventus. Il giocatore, dopo una fase in cui sembrava poco propenso a prendere in considerazione una partenza, avrebbe mostrato maggiore apertura verso nuove destinazioni.

Il nome di David è stato infatti proposto anche alla Fiorentina, che avrebbe avviato i primi contatti con la Juventus per capire la fattibilità dell’operazione. La formula, in questo caso, sarebbe necessariamente quella del prestito, soluzione che permetterebbe ai viola di inserire un attaccante di livello senza dover affrontare immediatamente un investimento particolarmente oneroso.

Il principale ostacolo resta però l’ingaggio del canadese, considerato molto elevato e tale da complicare qualsiasi trattativa. È proprio questo uno degli aspetti sui quali la Fiorentina dovrà effettuare le valutazioni più attente.

David non sarebbe comunque l’unica pista seguita da Fabio Paratici. La società viola ha sondato anche la situazione di Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United, altro profilo che potrebbe entrare nei radar della Fiorentina nel caso in cui Kean dovesse effettivamente lasciare Firenze.