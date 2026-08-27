Dopo appena metà stagione passata in riva all'Arno, Giovanni Fabbian lascia la Fiorentina e torna in Emilia Romagna, anche se non al Bologna. A renderlo noto è l'esperto di mercato Fabrizio Romano che spiega come Fiorentina e Parma abbiano trovato un accordo per il suo trasferimento.

Fabbian lascia Firenze con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Parma potrà acquistarlo in via definitiva per una cifra di 14 milioni di euro.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Parma pagherà un milione per il prestito oneroso e, in caso di ricatto, Fabbian firmerà fino al 2031.