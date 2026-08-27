Moise Kean pronto a trasferirsi al Como. L'affare è nelle fasi finali
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Adesso ci siamo davvero. Moise Kean è prossimo a diventare un nuovo giocatore del Como. A renderlo noto è l'esperto di mercato Matteo Moretto.
Secondo il giornalista, l'affare si è sbloccato definitivamente e la fumata bianca è attesa a breve. La Fiorentina virerà poi su un altro attaccante da regalare a Fabio Grosso.
Moise Kean al Como, affare in chiusura.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 27, 2026
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