Atalanta verso la Conference, Sarri: "Contro l'Hapoel sarà dura"

Adesso ci siamo davvero. Moise Kean è prossimo a diventare un nuovo giocatore del Como. A renderlo noto è l'esperto di mercato Matteo Moretto.

Secondo il giornalista, l'affare si è sbloccato definitivamente e la fumata bianca è attesa a breve. La Fiorentina virerà poi su un altro attaccante da regalare a Fabio Grosso.

Moise Kean al Como, affare in chiusura. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 27, 2026