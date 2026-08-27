VIDEO Gazzetta e il punto sui casi Kean-Como e Rowe-Atalanta

Clamoroso sorpasso di Joshua Zirkzee sugli altri candidati per prendere il posto di Moise Kean, promesso sposo del Como. A dare aggiornamenti è Fabrizio Romano, che spiega come l'olandese sia un nome caldissimo per la Fiorentina.

Col Manchester United c'è una trattativa reale e un'offerta ufficiale è già stata presentata. La trattativa, si legge, è in stato avanzato e dovrebbe essere impostata su una base di un prestito oneroso da 5 milioni di euro con clausola di acquisto. Confermata, dunque, l'indiscrezione di Violanews sull'interesse per l'olandese.