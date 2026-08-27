Fabrizio Romano: Blitz della Fiorentina per Joshua Zirkzee! Presentata un'offerta ufficiale al Manchester United
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Clamoroso sorpasso di Joshua Zirkzee sugli altri candidati per prendere il posto di Moise Kean, promesso sposo del Como. A dare aggiornamenti è Fabrizio Romano, che spiega come l'olandese sia un nome caldissimo per la Fiorentina.
Col Manchester United c'è una trattativa reale e un'offerta ufficiale è già stata presentata. La trattativa, si legge, è in stato avanzato e dovrebbe essere impostata su una base di un prestito oneroso da 5 milioni di euro con clausola di acquisto. Confermata, dunque, l'indiscrezione di Violanews sull'interesse per l'olandese.
🚨🟣 Fiorentina are in advanced talks to sign Joshua Zirkzee as official bid has been sent to Manchester United.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2026
€5m loan fee, buy clause included in the deal with negotiations underway with #MUFC and player’s camp.
Deal on. 🇳🇱 pic.twitter.com/M31NLfR0gf
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