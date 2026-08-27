La Fiorentina non si ferma e cerca di regalare a Fabio Grosso un nuovo esterno. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il club viola ha avviato i primi contatti con il Torino per Alieu Njie.

L'esterno sinistro, di piede destro, è nel mirino di diversi club tra cui il Crystal Palace. Il Torino valuta il classe 2005 attorno ai 20 milioni di euro. La passata stagione Njie ha disputato 15 partite condite da un gol e un assist.