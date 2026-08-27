Moise Kean ed il Como, l'operazione è virtualmente chiusa. Le due società hanno trovato l'intesa
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Dopo settimane di attesa, sembra arrivato il via libera definitivo per la cessione di Moise Kean. Como e Fiorentina, secondo Fabrizio Romano, avrebbero trovato la quadra. L'operazione è impostata su un prestito con obbligo di riscatto. Le cifra finale potrebbe raggiungere i 40 milioni.
Le cifre per Kean al ComoIl Como pagherà 10 milioni per il prestito, 25 per il riscatto obbligatorio, e 5 eventuali bonus. Moise Kean ha fortemente voluto la chiusura dell'affare. Nelle prossime ore verrà definita anche la parte burocratica della trattativa, con le visite mediche di rito.
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