Ore di mercato davvero frenetiche in casa Fiorentina, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite. La situazione di Albert Gudmundsson è ancora tutta da monitorare, visti i 90' in panchina passati a Roma. Secondo Sky, il Bologna di Tedesco è interessato all'islandese.

Un possibile arrivo dell'ex Genoa consentirebbe ai rossoblu di liberare Rowe. L'inglese ha sul piatto l'offerta dell'Atalanta, ma prima il Bologna vuole trovare un sostituto all'altezza. Secondo Matteo Moretto, il ragazzo resta in uscita dalla Fiorentina. Gudmundsson però, ad oggi non ha aperto al Bologna, attendendo altre soluzioni.