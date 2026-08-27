VIDEO Gazzetta e il punto sui casi Kean-Como e Rowe-Atalanta

Joshua Zirkzee è il nome che sta monopolizzando i pensieri viola per quanto riguarda il ruolo di numero 9. Con la cessione di Moise Kean si è aperta una voragine nell'attacco viola. Paratici, secondo Matteo Moretto e Fabrizio Romano, ha intensificato i contatti con il Manchester United.

Il punto su Zirkzee

Tra Paratici e l'agente di Zirkzee (Kia Joorabchian), c'è un grande rapporto. Una base di intesa tra il ragazzo e la Fiorentina c'è, almeno a livello economico. Resta da capire se l'apertura di Zirkzee verso la Fiorentina sia totale o no, data la concorrenza. Manca quindi il suo si definitivo, dato che la trattativa tra Fiorentina e United è ben avviata.