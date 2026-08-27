La Fiorentina sta spingendo per Joshua Zirkzee, ma ancora manca qualcosa per chiudere la trattativa
VIDEO Gazzetta e il punto sui casi Kean-Como e Rowe-Atalanta
Joshua Zirkzee è il nome che sta monopolizzando i pensieri viola per quanto riguarda il ruolo di numero 9. Con la cessione di Moise Kean si è aperta una voragine nell'attacco viola. Paratici, secondo Matteo Moretto e Fabrizio Romano, ha intensificato i contatti con il Manchester United.
Il punto su Zirkzee
Tra Paratici e l'agente di Zirkzee (Kia Joorabchian), c'è un grande rapporto. Una base di intesa tra il ragazzo e la Fiorentina c'è, almeno a livello economico. Resta da capire se l'apertura di Zirkzee verso la Fiorentina sia totale o no, data la concorrenza. Manca quindi il suo si definitivo, dato che la trattativa tra Fiorentina e United è ben avviata.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calciomercato
VN - Zirkzee apre alla Fiorentina. La formula studiata da Paratici
Esclusive
Come giocherebbe Zirkzee in viola e cosa non è andato allo United
Calciomercato
VN - Njie ha dato l'ok, Paratici lo vuole comprare subito
Calciomercato
Kean al Como, è fatta. Operazione da 40 milioni suddivisi in modo preciso
Esclusive
Paratici, il re del mercato non poteva non sapere
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti