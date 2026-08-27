VIDEO Gazzetta e il punto sui casi Kean-Como e Rowe-Atalanta

Clamoroso sorpasso di Joshua Zirkzee sugli altri candidati per prendere il posto di Moise Kean, promesso sposo del Como. A dare aggiornamenti è Fabrizio Romano, che spiega come l'olandese sia un nome caldissimo per la Fiorentina.

L'offerta per Zirkzee secondo Romano

L'indiscrezione VN della mattinata

Fiorentina are in advanced talks to sign Joshua Zirkzee as official bid has been sent to Manchester United.



€5m loan fee, buy clause included in the deal with negotiations underway with #MUFC and player’s camp.



Deal on. pic.twitter.com/M31NLfR0gf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2026

Col Manchester United c'è una trattativa reale e un'offerta ufficiale è già stata presentata. La trattativa, si legge, è in stato avanzato e dovrebbe essere impostata su una base di unConfermata, dunque,Ieri gli agenti del giocatore hanno parlato con la dirigenza viola a Bagno a Ripoli e l'affare procede parallelamente a quello per