Fabrizio Romano: Blitz della Fiorentina per Joshua Zirkzee! Presentata un'offerta ufficiale al Manchester United
VIDEO Gazzetta e il punto sui casi Kean-Como e Rowe-Atalanta
Clamoroso sorpasso di Joshua Zirkzee sugli altri candidati per prendere il posto di Moise Kean, promesso sposo del Como. A dare aggiornamenti è Fabrizio Romano, che spiega come l'olandese sia un nome caldissimo per la Fiorentina.
L'offerta per Zirkzee secondo RomanoCol Manchester United c'è una trattativa reale e un'offerta ufficiale è già stata presentata. La trattativa, si legge, è in stato avanzato e dovrebbe essere impostata su una base di un prestito oneroso da 5 milioni di euro con clausola di acquisto.
L'indiscrezione VN della mattinataConfermata, dunque, l'indiscrezione di Violanews sull'interesse per l'olandese. Ieri gli agenti del giocatore hanno parlato con la dirigenza viola a Bagno a Ripoli e l'affare procede parallelamente a quello per Kean al Como.
Fiorentina are in advanced talks to sign Joshua Zirkzee as official bid has been sent to Manchester United.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2026
€5m loan fee, buy clause included in the deal with negotiations underway with #MUFC and player’s camp.
Deal on. pic.twitter.com/M31NLfR0gf
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calciomercato
Kean al Como, è fatta. Operazione da 40 milioni suddivisi in modo preciso
Esclusive
Paratici, il re del mercato non poteva non sapere
Esclusive
Come giocherebbe Zirkzee in viola e cosa non è andato allo United
Ultime notizie
Quella volta che Zirkzee ha fatto imbestialire la Curva Fiesole
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti