Sono passati quasi tre anni, ma il ricordo in tanti tifosi sarà alla portata: 13 novembre 2023, Fiorentina-Bologna 2-1: la rete degli emiliani allenati da Thiago Motta contro l'allora formazione di Vincenzo Italiano è stata segnata da Joshua Zirkzee, su rigore, spiazzando Terracciano sotto la Curva Fiesole.

L'equivoco

La conferma postuma

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Caso ha voluto che il rigore sia stato battuto proprio sotto il cuore del tifo viola, prima che la curva venisse chiusa per via dei lavori di ristrutturazione che proseguono ancora oggi, e che l'olandese,. Quel gesto, fatto sotto la Fiesole, ha inevitabilmente ricordato quelli (intenzionali) di Tevez e Pogba dieci anni prima, nel giorno della leggendaria rimonta per 4-2 contro la Juventus., festeggio come lui che era un grande attaccante", ha dichiarato in un'intervista successiva: adesso, seper lui verrà accettata dal Manchester United, Zirkzee potrà veramente ispirarsi a Batigol e provare ad emularlo almeno nelle sue esultanze.