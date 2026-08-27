Zirkzee sa cosa vuol dire far gol al Franchi di Firenze: ma l'ultima volta si è preso più di qualche accidenti dai tifosi viola
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Sono passati quasi tre anni, ma il ricordo in tanti tifosi sarà alla portata: 13 novembre 2023, Fiorentina-Bologna 2-1: la rete degli emiliani allenati da Thiago Motta contro l'allora formazione di Vincenzo Italiano è stata segnata da Joshua Zirkzee, su rigore, spiazzando Terracciano sotto la Curva Fiesole.
L'equivocoCaso ha voluto che il rigore sia stato battuto proprio sotto il cuore del tifo viola, prima che la curva venisse chiusa per via dei lavori di ristrutturazione che proseguono ancora oggi, e che l'olandese, come esultanza, mimi una sorta di arma da fuoco, forse una pistola, forse una mitragliatrice. Quel gesto, fatto sotto la Fiesole, ha inevitabilmente ricordato quelli (intenzionali) di Tevez e Pogba dieci anni prima, nel giorno della leggendaria rimonta per 4-2 contro la Juventus. Ma Zirkzee, una volta che l'allora capitano viola Biraghi gli ha spiegato la rabbia dello stadio, si è scusato con i presenti e la partita è ricominciata.
La conferma postuma"Mi ispiro a Batistuta, festeggio come lui che era un grande attaccante", ha dichiarato in un'intervista successiva: adesso, se l'offerta della Fiorentina per lui verrà accettata dal Manchester United, Zirkzee potrà veramente ispirarsi a Batigol e provare ad emularlo almeno nelle sue esultanze.
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