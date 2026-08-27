Amorim si lascia andare ad un indizio di mercato. Njie potrebbe lasciare il Torino
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Alieu Njie sembra essere il nuovo obiettivo di Fabio Paratici per il ruolo di esterno. L'ala svedese ha ben impressionato nel precampionato, ed al debutto con il Milan. Non a caso tante squadre oltre alla Fiorentina lo seguono.
Ruben Amorim in sala stampa ha parlato proprio di Njie, lasciandosi andare ad una considerazione di mercato: "Il Torino negli ultimi minuti ha messo dentro un'ala molto rapida (Njie n.d.r). Lui dovrebbe essere un titolare, ma credo che lo venderanno, è un ottimo giocatore"
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