La Fiorentina continua ad essere alla ricerca di un esterno da regalare a Fabio Grosso. L'ultimo nome lanciato da Sky è quello del giovanissimo Alieu Njie, esterno svedese in forza al Torino.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, quella di Njie è una pista reale e un'agenzia di intermediazione italiana ha proposto il ragazzo alla Fiorentina. Il nodo, però, è il prezzo, dato che i granata chiedono per proprio calciatore una cifra fra i 15 e i 20 milioni di euro.

Ha collaborato Nicolò Schira