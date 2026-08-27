La Fiorentina punta Alieu Njie del Torino. Pista reale con intermediari al lavoro, ma il nodo è la richiesta granata

Tommaso Ormini
Fabbian

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La Fiorentina continua ad essere alla ricerca di un esterno da regalare a Fabio Grosso. L'ultimo nome lanciato da Sky è quello del giovanissimo Alieu Njie, esterno svedese in forza al Torino.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, quella di Njie è una pista reale e un'agenzia di intermediazione italiana ha proposto il ragazzo alla Fiorentina. Il nodo, però, è il prezzo, dato che i granata chiedono per proprio calciatore una cifra fra i 15 e i 20 milioni di euro.

Ha collaborato Nicolò Schira

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