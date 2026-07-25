Enzo Bucchioni, noto giornalista e nostro opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla Fiorentina di Fabio Grosso:
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Bucchioni: “Centrocampo viola tecnico ma leggero. Oulai? Ottime impressioni”
Enzo Bucchioni, noto giornalista e nostro opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole
Sarà difficile vedere il gioco di Grosso senza gli esterni in Inghilterra. Mi piacerebbe vedere Kean con che spirito gioca, vorrei vedere Oulai confermare le cose positive fatte vedere nei quindici minuti con il Gubbio. Fagioli mezz'ala ci ha giocato diverse volte, anche da sotto punta. Con la qualità che ha può giocare ovunque. Vedo un centrocampo molto tecnico, anche se un po' leggero. Potrà sopperire con l'intensità fisica. Obiettivi? Non ci ho pensato. Quello che deve succedere è lo sviluppo di un'identità di gioco ben definita. La Fiorentina prima di tutto deve diventare squadra, sia sul campo che fuori.
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