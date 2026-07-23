La Fiorentina vola in Inghilterra: domani la partenza, poi sabato 25 luglio (ore 16:00) il primo test a Londra contro il QPR al Matrade Loftus Road Stadium, prima della sfida al Watford di mercoledì 29. Con le trattative ancora nel vivo, la tournée d'oltremanica sarà l'occasione ideale per vedere all'opera i nuovi acquisti contro due avversari di buon livello.
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QPR-Fiorentina, sabato ore 16:00: dove vederla in tv e streaming
Primo test d'oltremanica per la Fiorentina di Grosso, attesa a Loftus Road dal QPR. Di seguito tutte le info su data, orario e copertura tv
Dove vedere QPR-Fiorentina—
|Sabato 25 luglio, ore 16:00
|Matrade Loftus Road Stadium, Londra
|TV
|Dazn
|Streaming
|Dazn
|Telecronaca
|Non ancora resi noti
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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