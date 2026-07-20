In vista della tournée in Inghilterra della Fiorentina, dove la squadra allenata da Grosso affronterà prima il QPR e poi il Watford, il Viola Club Londra ha deciso di chiamare a raccolta tutti i tifosi viola che seguiranno la squadra. Queste le iniziative in programma per le due sfide:
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Tournée inglese al via? L’iniziativa del Viola Club Londra per QPR e Watford
L'iniziativa del Viola Club Londra in vista delle due amichevoli della Fiorentina contro QPR e Watford: chiamati a raccolta tutti i tifosi
Manca meno di due settimane… e finalmente la Viola torna in Inghilterra!
Pochi mesi fa siamo stati fortunati ad avervi qui contro il Crystal Palace… e adesso ci risiamo! Diciamo che nell’anno del Centenario ci è andata parecchio bene. Siamo gasatissimi e non vediamo l’ora di rivedervi!
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Se venite da Londra o Firenze (o da qualsiasi altra parte), ci troverete ai pub prima delle partite. Due pinte, due bischerate e poi tutti insieme verso lo stadio!
Sabato 25 luglio | QPR vs Fiorentina
The Crown & Sceptre
57 Melina Rd, London W12 9HY
Dalle 12:00
Mercoledì 29 luglio | Watford vs Fiorentina
The Oddfellows
14 Fearnley St, Watford WD18 0RD
Dalle 16:30
Ci si! FVS!
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