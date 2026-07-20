Tournée inglese al via? L’iniziativa del Viola Club Londra per QPR e Watford

In vista della tournée in Inghilterra della Fiorentina , dove la squadra allenata da Grosso affronterà prima il QPR e poi il Watford , il Viola Club Londra ha deciso di chiamare a raccolta tutti i tifosi viola che seguiranno la squadra. Queste le iniziative in programma per le due sfide:

Pochi mesi fa siamo stati fortunati ad avervi qui contro il Crystal Palace… e adesso ci risiamo! Diciamo che nell’anno del Centenario ci è andata parecchio bene. Siamo gasatissimi e non vediamo l’ora di rivedervi!