Verso Watford-Fiorentina, Dionisi: “Soddisfatto della preparazione”

Dionisi fa il punto sul precampionato del Watford a un mese dall'amichevole contro la Fiorentina: "Sono soddisfatto del lavoro".

Redazione VN 28 giugno 2026 (modifica il 28 giugno 2026 | 20:28)

Tra le avversarie estive della Fiorentina ci sarà anche il Watford, che nelle scorse ore ha pubblicato sul proprio sito ufficiale le informazioni relative alla vendita dei biglietti per l'amichevole. Intanto, l'allenatore degli inglesi, Alessio Dionisi, ha tracciato un primo bilancio della preparazione estiva.

Il tecnico ha spiegato quali sono le priorità di questa fase della stagione: "L'obiettivo principale è ritrovare la migliore condizione fisica, così da permettere a tutti i giocatori di arrivare pronti all'inizio dell'annata. Nelle prossime settimane riaccoglieremo anche i nazionali e i nuovi acquisti, che andranno a completare la rosa".

Dionisi si è poi detto soddisfatto dell'approccio mostrato dal gruppo: "I ragazzi stanno lavorando molto bene. Siamo tornati ad allenarci con qualche giorno di anticipo per iniziare subito la preparazione e sono davvero contento di come stanno andando le cose in questa prima settimana".