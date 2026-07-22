Marchini: “Kean per 40 milioni partirebbe. Oggi voglio capire l’atteggiamento”

"Le carte sono sul tavolo per gli esterni, ma conoscendo Paratici tirerà fuori dal mazzo, una carta a sorpresa. Koleosho andrebbe nel solco dei giocatori giovani presi sino ad ora. Non è così scontato che Kean rimanga, così come non è scontato che parta. Se alla Fiorentina dovesse arrivare un'offerta da più di 40 milionil la dirigenza chiuderebbe l'operazione. Il Kean della scorsa stagione non ha brillato, ma mi fidoc poco di quello visto lo scorso anno. Se andasse via, servirebbe una punta con la stessa capacità di determinare."