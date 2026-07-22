Giampaolo Marchini ha parlato al Pentasport di Radio Bruno. Le sue parole sulla Fiorentina:
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Marchini: “Kean per 40 milioni partirebbe. Oggi voglio capire l’atteggiamento”
"Le carte sono sul tavolo per gli esterni, ma conoscendo Paratici tirerà fuori dal mazzo, una carta a sorpresa. Koleosho andrebbe nel solco dei giocatori giovani presi sino ad ora. Non è così scontato che Kean rimanga, così come non è scontato che parta. Se alla Fiorentina dovesse arrivare un'offerta da più di 40 milionil la dirigenza chiuderebbe l'operazione. Il Kean della scorsa stagione non ha brillato, ma mi fidoc poco di quello visto lo scorso anno. Se andasse via, servirebbe una punta con la stessa capacità di determinare."
Su Atta: "C'è tanta curiosità, come per tutti i nuovi. Voglio capire l'atteggiamento della squadra, c'è tanta curiosità in generale. Voglio vedere l'evoluzione del mercato, per capire quale squadra affronterà l'inizio di stagione. Chiaramente con un esterno come Solomon (per fare un nome visto a Firenze), che salta l'uomo, Grosso potrebbe impostare un certo tipo di squadra"
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