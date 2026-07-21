La stagione della Fiorentina ha inizio con l'amichevole contro il Gubbio. La gara si svolgerà allo Stadio Curva Fiesole del Rocco B. Commisso Viola Park, mercoledì 22 luglio alle ore 19:00. Sarà la prima uscita ufficiale della nuova Fiorentina targata Fabio Grosso. Nonostante il mercato non sia ancora finito questa sarà l'occasione di vedere i primi esperimenti.
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Fiorentina-Gubbio, mercoledì ore 19:00: dove vederla in tv e streaming
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Fiorentina-Gubbio, mercoledì ore 19:00: dove vederla in tv e streaming
La Fiorentina apre la propria pre-season con l'amichevole contro il Gubbio che si disputerà allo Stadio Curva Fiesole al Viola Park
Dove vedere Fiorentina-Gubbio—
|Mercoledì 22 luglio, ore 19:00
|Stadio Curva Fiesole, Viola Park
|TV
|Dazn
|Streaming
|Dazn
|Telecronaca
|Non ancora resi noti
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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