Fiorentina-Gubbio, mercoledì ore 19:00: dove vederla in tv e streaming

La stagione della Fiorentina ha inizio con l'amichevole contro il Gubbio. La gara si svolgerà allo Stadio Curva Fiesole del Rocco B. Commisso Viola Park, mercoledì 22 luglio alle ore 19:00. Sarà la prima uscita ufficiale della nuova Fiorentina targata Fabio Grosso. Nonostante il mercato non sia ancora finito questa sarà l'occasione di vedere i primi esperimenti.