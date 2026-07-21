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Fiorentina-Gubbio, mercoledì ore 19:00: dove vederla in tv e streaming

Grosso
La Fiorentina apre la propria pre-season con l'amichevole contro il Gubbio che si disputerà allo Stadio Curva Fiesole al Viola Park
Redazione VN

La stagione della Fiorentina ha inizio con l'amichevole contro il Gubbio. La gara si svolgerà allo Stadio Curva Fiesole del Rocco B. Commisso Viola Park, mercoledì 22 luglio alle ore 19:00. Sarà la prima uscita ufficiale della nuova Fiorentina targata Fabio Grosso. Nonostante il mercato non sia ancora finito questa sarà l'occasione di vedere i primi esperimenti.

Dove vedere Fiorentina-Gubbio

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Mercoledì 22 luglio, ore 19:00Stadio Curva Fiesole, Viola Park
TVDazn
StreamingDazn
Telecronaca Non ancora resi noti
RadioRadio Bruno

 

Il live su Violanews.com

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Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

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