Dragusin: “Fiorentina, sono pronto a lottare. Paratici decisivo per la scelta”

Intervistato dal TGR Toscana, Radu Dragusin ha parlato dei suoi primi giorni di ritiro e del suo ambientamento in casa Fiorentina

Redazione VN 21 luglio - 15:30

Radu Dragusin è pronto a vivere la sua nuova avventura con la maglia della Fiorentina. Il difensore viola, arrivato durante il mercato estivo, ha parlato ai microfoni della TGR Rai Toscana direttamente dal ritiro, raccontando le prime sensazioni dopo i primi giorni di lavoro agli ordini di Fabio Grosso:

“Le impressioni sono molto positive, i ragazzi mi hanno accolto molto bene. Conoscendo già tanti di loro e la lingua, per ambientarmi ci è voluto poco.”

Dragusin ha poi espresso tutta la sua soddisfazione per il ritorno in Serie A, campionato che rappresenta un passaggio importante della sua carriera:

“Sono felice di essere qua. La Serie A ha un posto speciale nel mio cuore, è da qui che sono partito. È bello essere tornato e non vedo l’ora di giocare.”

Il difensore ha infine spiegato cosa lo abbia convinto ad accettare la proposta della Fiorentina, indicando nel rapporto con Fabio Paratici uno degli elementi decisivi per il trasferimento:

“Non c’è stato tantissimo tempo per convincermi a venire. Sicuramente il rapporto con Paratici ha reso questo trasferimento più semplice e la sua fiducia nei miei confronti vuol dire tanto per me. Anche i tifosi mi hanno accolto bene, ho ricevuto tanti messaggi . Li aspetto per lottare insieme per la Fiorentina.”