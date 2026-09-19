Domani Christ Inao Oulai si troverà di fronte una squadra che, soltanto poche settimane fa, aveva provato a portarlo dalla propria parte. Alla vigilia di Fiorentina-Napoli torna infatti d’attualità un retroscena dell’estate: quando il trasferimento dell’ivoriano dal Trabzonspor a Firenze sembrava ormai indirizzato, il club azzurro ha tentato un inserimento in extremis per cambiare il corso dell’operazione.

La Fiorentina lavorava da tempo sul classe 2006, individuato come uno degli investimenti principali per costruire il nuovo centrocampo. La trattativa con il Trabzonspor non è stata semplice e ha richiesto diversi giorni, tra rilanci e dettagli contrattuali da sistemare. Alla fine l’operazione è stata definita per una cifra vicina ai 30 milioni complessivi, con una percentuale sulla futura rivendita destinata al club turco.

Proprio nella fase decisiva si è fatto avanti anche il Napoli, provando a inserirsi con condizioni economicamente più vantaggiose. Il tentativo, però, non ha cambiato il finale della storia: Oulai aveva ormai scelto Firenze e non è tornato sui propri passi. Dopo giorni particolarmente movimentati attorno alla trattativa, l’ivoriano ha ottenuto il via libera per raggiungere l’Italia ed è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina.

Adesso quella suggestione di mercato diventa un piccolo incrocio dentro la partita. Il Napoli che ha provato a prenderlo all’ultimo troverà Oulai dall’altra parte, con la maglia viola e con un ruolo sempre più importante nel progetto costruito in estate dalla Fiorentina. Un retroscena che, alla vigilia della sfida, aggiunge inevitabilmente qualcosa in più al confronto di domani.