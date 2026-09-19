Può sorridere Massimiliano Allegri. Zambo Anguissa si è allenato con il resto della squadra
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Il Napoli ha comunicato la lista dei giocatori convocati per la trasferta a di Firenze e Massimiliano Allegri può sorridere. Fino a poche ore fa, infatti, Zambo Anguissa sembrava destinato a saltare la trasferta di Firenze, dopo essere rimasto fuori anche nelle ultime due uscite del Napoli. La situazione, però, è cambiata. Come si legge nel report medico pubblicato dal club azzurro, il centrocampista ha svolto la seduta mattutina insieme al resto del gruppo e va dunque verso la convocazione per la sfida di domani contro la Fiorentina.
I convocatiI convocati di mister Allegri per il match contro la Fiorentina, domani alle 12:30 allo stadio Artemio Franchi: Anguissa, Badiashile, Beukema, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Favasuli, Gilmour, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Rafa Marin, Milinkovic-Savic, Neres, Olivera, Politano, Pugliese, Rrahmani, Vergara.
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