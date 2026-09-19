Vanoli svela alcune idee tattiche per il futuro della Fiorentina: dal doppio play alla coppia Jimenez-Valdepenas
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Paolo Vanoli non pensa soltanto al presente, ma sta già lavorando alla Fiorentina che vuole costruire. La Repubblica racconta alcune delle idee tattiche sulle quali il tecnico viola sta ragionando, a partire dalla possibilità di utilizzare due playmaker contemporaneamente.
L'allenatore ritiene che la rosa abbia le caratteristiche per farlo, ma prima viene l'equilibrio: soltanto quando la squadra avrà maggiore controllo delle partite sarà possibile sviluppare pienamente questa soluzione. Lo stesso discorso vale per i terzini offensivi. Vanoli ha infatti ammesso di voler arrivare, in prospettiva, a schierare contemporaneamente Alex Jimenez e Valdepenas, mentre al momento Viery gli permette di dare maggiore sostegno al reparto offensivo.
Anche per gli attaccanti il concetto è chiaro: la voglia di segnare è naturale, ma in questa fase viene prima la disponibilità al lavoro per la squadra in entrambe le fasi. Una filosofia che racconta la Fiorentina che Vanoli vuole costruire.
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