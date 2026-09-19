Nell’anno del centenario della Fiorentina, Violanews vi tiene compagnia con una serie di interviste con le persone che, questi cento anni di storia, li hanno scritti e continuano a scriverli. In campo, sugli spalti, coi ricordi e con il tifo. In questa trentasettesima puntata la nostra redazione ha contattato Carlos Botelho, figlio di Julinho. Nato a São Paulo in Brasile il 29/07/1929 e morto l’11/01/2003, Julio Botelho detto “Julinho”, Ala, alla Fiorentina dal 1955/56 al 1957/58 con 98 presenze (89 con 22 reti in Serie A, 7 con 1 rete in Coppa Campioni e 2 in Coppa Grasshoppers). Ha vinto uno scudetto nel 1956 e una Coppa Grasshoppers (a cui vanno aggiunti una finale di Coppa Campioni e due secondi posti in campionato). Esordio a Vienna in Coppa Grasshoppers il 21/08/1955: Austria Wien-Fiorentina 2-2. Esordio in Serie A a Busto Arsizio il 18/09/1955: Pro Patria-Fiorentina 2-2.

Un commento sulla situazione attuale della Fiorentina?“Con l’arrivo di Paolo Vanoli e con le due vittorie consecutive, in Campionato a Venezia e in Coppa Italia con il Pisa, da tifoso della Fiorentina ho la speranza di vedere la nostra squadra dove merita, in lizza per le prime posizioni”.

Il ricordo più bello?“Il mio babbo raccontava sempre con grande gioia e una luce negli occhi il festeggiamento dei tifosi viola quando la squadra vinse lo Scudetto nel ‘56! Quando lo raccontava, era come se fosse lo stesso giorno della festa. Sempre con grande emozione!”.

L’augurio per il centenario?“Per la festa del centenario della nostra Fiorentina sono stato invitato dal Direttore Generale Alessandro Ferrari, però non sono potuto essere presente per motivi di lavoro. Desidero una Fiorentina grande come nel ‘56 e mando un grande abbraccio a tutti voi, da un brasiliano dal cuore viola con nove partite viste all’Artemio Franchi e tutte e nove vinte, tra le quali anche il 4 a 2 alla Juventus”.

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