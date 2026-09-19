Tre vittorie e tre sconfitte. L'inizio di stagione della Fiorentina non conosce mezze misure e, come evidenzia Tuttosport, c'è un altro dato curioso che accompagna il percorso della squadra viola: tutte le sei partite disputate finora si sono concluse con almeno tre gol complessivi.

La tendenza è proseguita anche con il ritorno di Paolo Vanoli in panchina. Il Vanoli-bis è iniziato con il poker rifilato al Venezia in campionato ed è proseguito con il successo per 3-0 contro il Pisa nel derby di Coppa Italia.

Numeri che raccontano una Fiorentina ancora alla ricerca di continuità, ma capace nelle ultime due uscite di ritrovare risultati e fiducia in vista del primo grande appuntamento della stagione contro il Napoli.