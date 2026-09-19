La Fiorentina ha scelto una strada precisa: puntare sui giovani e costruire un progetto destinato a svilupparsi nel tempo. Come raccontato dal quotidiano, sono 13 i volti nuovi arrivati in estate e l’età media degli acquisti è di 22,7 anni. Un dato che conferma la volontà del club di svecchiare la rosa, abbassare il monte ingaggi e andare alla ricerca di profili dal respiro internazionale.

Mastantuono, con i suoi 19 anni, è il simbolo di questa rivoluzione, ma non è l'unico. Nella rosa viola sono presenti anche giovani come Victor Valdepenas, cresciuto nel Real Madrid, e Christ Oulai, classe 2005 e già protagonista con la Costa d'Avorio.

Una scelta che, inevitabilmente, richiede pazienza. La Fiorentina ha infatti una delle rose più giovani della Serie A, con un'età media di 25,1 anni, mentre l'undici iniziale si attesta a 24,3. Numeri che raccontano una squadra costruita pensando non soltanto al presente, ma anche alla crescita dei propri talenti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.