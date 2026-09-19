VIDEO - Vanoli: "La parola chiave è equilibrio. Cosa sto cercando di insegnare"

Paolo Vanoli lo ha ribadito ieri in conferenza stampa: contro il Napoli la Fiorentina dovrà affrontare una gara di grande difficoltà, ma senza timori reverenziali. Il tecnico viola, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha sottolineato la forza della squadra di Massimiliano Allegri, pur invitando i suoi giocatori ad affrontare il primo big match della stagione con coraggio.

Vanoli ha parlato anche di Kevin De Bruyne, uno dei giocatori che più lo affascinano nella rosa azzurra, evidenziandone soprattutto la capacità di attaccare gli spazi. Il tecnico ha poi richiamato la prestazione difensiva contro il Pisa, invitando però la squadra a non considerare quel clean sheet come un punto d'arrivo, perché il percorso è appena iniziato.

Il messaggio alla Fiorentina è quindi chiaro: contro il Napoli serviranno sacrificio, personalità e la capacità di soffrire. Come ha spiegato Vanoli, "Prima di ogni altra cosa voglio vedere sacrificio, poi il resto si aggiust".