Uno dei protagonisti della Fiorentina è Mateo Pellegrino, arrivato in estate dal Parma. Proprio su di lui si concentra il Corriere dello Sport. Per l'attaccante argentino arriva adesso la prova di maturità, ossia la partita contro il Napoli. Ecco cosa si legge sul quotidiano:

(...) I tre gol dell’argentino che quando gioca in coppia con Mastantuono fa un bell’effetto e a Firenze bellissimo, rimangono lì a dire che se la Fiorentina e Paratici hanno puntato su di lui per primo, proprio quando Kean era ancora in maglia viola seppur con la valigia bell’e pronta nel corridoio, non è stato certo un caso e né per caso: Pellegrino dava e dà garanzie di rendimento a beneficio della squadra prima ancora che in fatto di gol e se, invece, i gol sono stati il leit-motiv di questo inizio di stagione, la squadra viola e Vanoli certo non se ne lamentano. Probabilmente, l’attaccante sudamericano è andato oltre le aspettative da questo punto di vista, specie considerando i problemi della Fiorentina fino al cambio di allenatore, e neppure questo può e dev’essere visto come un elemento di dubbio: viceversa, sta a significare che Pellegrino trova in sé le risorse e i colpi giusti per andare oltre qualche limite tecnico e di partecipazione al gioco collettivo. Non solo: bravo di testa, sarà utile per finalizzare i cross degli esterni quando ci saranno, e si diceva quando Njie&company ancora non erano a Firenze. Come non detto: prima e dopo l’arrivo delle ali, l’ex Parma ha segnato con un gran sinistro da fuori (complice Perri del Torino), finalizzando al meglio il contropiede sulla verticalizzazione magistrale di Fagioli, infine riprendendo una corta respinta di Scuffet. Tre gol differenti, tre gol di piede (sinistro).