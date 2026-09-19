Pellegrino è davanti nelle gerarchie, ma per il quotidiano l'ex Everton è più complementare nel gioco della Fiorentina
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Nell'articolo incentrato su Mateo Pellegrino, autore già di tre gol con la maglia della Fiorentina, il Corriere dello Sport si concentra brevemente anche sul suo "concorrente": Beto. Per il quotidiano l'ex Udinese ed Everton resta più funzionale al gioco della squadra viola. Ecco quanto si legge:
(...) Di sicuro tutto questo è servito e serve a Pellegrino per guadagnare credito e considerazione oltre che per recuperare (teoricamente) un po’ di distacco nei confronti di Beto, probabilmente più titolare nell’idea di gioco di Vanoli. Che non ha scelto e sceglierà di volta in volta (anche questo dichiarato ieri in conferenza stampa), ma rimane la sensazione (quella è) che l’ex Everton sia più funzionale e più complementare alle caratteristiche di chi gli gioca accanto in attacco rispetto a Pellegrino. Semmai, al momento, nel ballottaggio tra i due per la scelta del centravanti anti-Napoli in partenza è più una questione di forma fisica e mentale: e se il parametro è questo non c’è storia. Non ci dovrebbe essere.
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