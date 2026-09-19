Domani alle 12.30 allo stadio Franchi la Fiorentina affronterà il Napoli nella quinta giornata di Serie A. Il Corriere Fiorentino sottolinea come le due squadre arrivino al lunch match in condizioni opposte:

Il quotidiano ipotizza poi la probabile formazione della Fiorentina. Ecco quanto si legge:

Vanoli è orien­tato a dare con­ti­nuità all’assetto che gli ha rega­lato due vit­to­rie in altret­tante par­tite, sep­pure non man­chi qual­che dub­bio in ter­mini di sin­goli. Sono le con­di­zioni di Atta la prin­ci­pale discri­mi­nante di for­ma­zione (e di modulo) anche per­ché una sua pre­senza dal primo minuto potrebbe rele­gare in pan­china Oulai. Com­plice il rilan­cio di Fagioli tra i tito­lari (oltre che in Nazio­nale dopo la con­vo­ca­zione di ieri del c.t. Man­cini) il reparto mediano dovrebbe infatti essere com­ple­tato da Ndour, men­tre una defe­zione del fran­cese rilan­ce­rebbe la can­di­da­tura del talento ivo­riano arri­vato dal Tra­b­zon­spor. Nes­sun pro­blema invece per Dra­gu­sin che sarà al cen­tro della difesa accanto a Ranieri men­tre nei bal­lot­taggi per le cor­sie arre­trate Jime­nez è davanti a Joao Mario a destra, anche per­ché rispetto alla solu­zione di adat­tare il por­to­ghese sulla sini­stra Vanoli sta pen­sando di ripro­porre Viery in ver­sione ter­zino. Note­vole la con­cor­renza anche in attacco, con il dub­bio prin­ci­pale rela­tivo alla punta da sce­gliersi tra Pel­le­grino e Beto. (...) Con­tando i 3 gol con­se­cu­tivi Pel­le­grino è ine­vi­ta­bil­mente davanti a Beto nelle gerar­chie, più o meno come Mastan­tuono e Njie per quanto riguarda le fasce. Con Gnonto con­si­de­rato prima alter­na­tiva a par­tita in corso, anche Gonçal­ves dovrebbe ini­zial­mente par­tire fuori.