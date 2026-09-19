Fiorentina e Napoli si presentano alla partita in condizioni opposte
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Domani alle 12.30 allo stadio Franchi la Fiorentina affronterà il Napoli nella quinta giornata di Serie A. Il Corriere Fiorentino sottolinea come le due squadre arrivino al lunch match in condizioni opposte:
Se i viola si ritrovano con un organico al completo, e nel quale Vanoli può pescare a piene mani, i partenopei dovranno fare di necessità virtù per le tante defezioni. Senza Buongiorno, McTominay, Giovane, Allisson Santos e con Anguissa in forte dubbio Allegri ha pochi margini di scelta, persino in porta dove l’infortunato Meret lascerà spazio a Milinkovic-Savic.
Il quotidiano ipotizza poi la probabile formazione della Fiorentina. Ecco quanto si legge:
Vanoli è orientato a dare continuità all’assetto che gli ha regalato due vittorie in altrettante partite, seppure non manchi qualche dubbio in termini di singoli. Sono le condizioni di Atta la principale discriminante di formazione (e di modulo) anche perché una sua presenza dal primo minuto potrebbe relegare in panchina Oulai. Complice il rilancio di Fagioli tra i titolari (oltre che in Nazionale dopo la convocazione di ieri del c.t. Mancini) il reparto mediano dovrebbe infatti essere completato da Ndour, mentre una defezione del francese rilancerebbe la candidatura del talento ivoriano arrivato dal Trabzonspor. Nessun problema invece per Dragusin che sarà al centro della difesa accanto a Ranieri mentre nei ballottaggi per le corsie arretrate Jimenez è davanti a Joao Mario a destra, anche perché rispetto alla soluzione di adattare il portoghese sulla sinistra Vanoli sta pensando di riproporre Viery in versione terzino. Notevole la concorrenza anche in attacco, con il dubbio principale relativo alla punta da scegliersi tra Pellegrino e Beto. (...) Contando i 3 gol consecutivi Pellegrino è inevitabilmente davanti a Beto nelle gerarchie, più o meno come Mastantuono e Njie per quanto riguarda le fasce. Con Gnonto considerato prima alternativa a partita in corso, anche Gonçalves dovrebbe inizialmente partire fuori.
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