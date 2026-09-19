Domani al Franchi andrà in scena il big match tra Fiorentina e Napoli. Allo stadio ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, ovviamente in considerazione dei lavori in corso. Ecco, infatti, cosa si legge sul Corriere dello Sport:

Il sold out è sempre fissato attorno ai 23mila posti, complici gli annosi lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi: un numero di spettatori che sarà sfiorato - se non pareggiato, visto che la vendita è aperta fino a pochi minuti prima del fischio d'inizio, fissato per domani alle 12.30 -. La Fiorentina potrà contare quindi sui 22mila (per adesso) del Franchi, presenti già nelle precedenti sfide di campionato contro Frosinone e Torino (in Coppa Italia, martedì, erano 18mila), con anche oltre 300 tifosi napoletani nel curvino ospiti. Gli applausi ricevuti dalla squadra al termine della serata di coppa sono una novità rispetto ai fischi e agli improperi con cui si erano concluse le prime due uscite casalinghe in campionato; il vento è cambiato anche sugli spalti, principalmente per i risultati certo, ma perché adesso i tifosi hanno un condottiero di cui si fidano ciecamente.