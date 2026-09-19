Pubblico delle grandi occasioni al Franchi per Fiorentina-Napoli
VIDEO - Roma-Inter e Fiorentina-Napoli, le migliori quote della 5ª giornata
Domani al Franchi andrà in scena il big match tra Fiorentina e Napoli. Allo stadio ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, ovviamente in considerazione dei lavori in corso. Ecco, infatti, cosa si legge sul Corriere dello Sport:
Il sold out è sempre fissato attorno ai 23mila posti, complici gli annosi lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi: un numero di spettatori che sarà sfiorato - se non pareggiato, visto che la vendita è aperta fino a pochi minuti prima del fischio d'inizio, fissato per domani alle 12.30 -. La Fiorentina potrà contare quindi sui 22mila (per adesso) del Franchi, presenti già nelle precedenti sfide di campionato contro Frosinone e Torino (in Coppa Italia, martedì, erano 18mila), con anche oltre 300 tifosi napoletani nel curvino ospiti. Gli applausi ricevuti dalla squadra al termine della serata di coppa sono una novità rispetto ai fischi e agli improperi con cui si erano concluse le prime due uscite casalinghe in campionato; il vento è cambiato anche sugli spalti, principalmente per i risultati certo, ma perché adesso i tifosi hanno un condottiero di cui si fidano ciecamente.
TABU'
C'è la voglia di godersi una domenica da vecchia Fiorentina, senza patemi di classifiche, di scrivere davvero qualcosa di bello su questa pagina bianca tante volte invocata dal condottiero Vanoli, e di giocarsela alla pari col Napoli, nonostante la cabala: perché i precedenti sono mono-colore, completamente azzurri, almeno gli ultimi. Il Napoli ha vinto le ultime quattro sfide contro la Fiorentina in Serie A, con un punteggio aggregato di 10-3 per i partenopei, nell'ultimo confronto, 2-1 al Maradona a inizio 2026, c'era proprio Vanoli in panchina, che ha un record di zero vittorie e tre sconfitte contro il club di De Laurentiis. Se guardiamo solo le sfide giocate al Franchi, il bilancio è perentorio, con la Fiorentina che ha vinto soltanto una delle ultime 17 gare casalinghe contro gli azzurri - 3-0 nell'aprile 2018 con tripletta del Cholito Simeone, un pomeriggio che a Napoli si ricordano molto bene.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Rassegna stampa
Cor. Fio: "Fiorentina con l'organico completo. Napoli con tante defezioni"
Rassegna stampa
Fiorentina, tra vittorie e sconfitte: c'è un dato che non lascia spazio a dubbi
Rassegna stampa
E se c'è un rigore? Vanoli ha deciso: "Gonçalves e Mastantuono"
Rassegna stampa
Viola giovani e di talento: la Fiorentina ha scelto una strada precisa
Rassegna stampa
Cor. Sport: "Avvio super, Pellegrino è andato oltre le aspettative"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti