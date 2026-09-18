La conferenza stampa di Paolo Vanoli in vista della sfida contro il Napoli
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Domenica la Fiorentina affronterà il Napoli allo Stadio Artemio Franchi per l'ultima gara prima della sosta. Le parole di Paolo Vanoli in conferenza stampa:
Fiorentina deve guardare al futuro e contro il Napoli sarà uno step importante. Sono belle sfide, contro una squadra forte: bisogna giocare con coraggio, senza paura. Ma bisogna lavorare su noi stessi, i ragazzi sanno cosa voglio. Dobbiamo uscire dal campo con la convinzione di aver fatto un ulteriore step. Ad Atta serve continuità sotto l'aspetto fisico, per questo non c'era in Coppa Italia. Dragusin sta bene. È l'anno zero per costruire il futuro.
Napoli
Un Napoli in difficoltà è sempre un Napoli: ha una rosa forte, è una pretendente allo Scudetto. Hanno tanti giocatori da temere. Sono innamorato di De Bruyne per come va a cercare gli spazi, ha classe e può darci fastidio. Allegri è un allenatore vincente, ha la capacità di capire la qualità della sua squadra. Anche l'aspettare è una strategia. I difensori devono fare bene le preventive.
Il doppio play
Siamo tutti allenatori, ma ci sono le interpretazioni. Indipendentemente da tutto la squadra ha bisogno del doppio play per la tipologia di giocatori che abbiamo davanti. Dalla metà campo in avanti abbiamo talento. A volte il doppio play può diventare uno solo perché abbiamo caratteristiche per attaccare la profondità. La parola chiave è equilibrio.
L'importanza di sentirsi un gruppo
Ci dobbiamo abituare ai cinque cambi. Ho tanti titolari che possono entrare e dare un contributo. L'altra sera il migliore in campo è stato Gnonto che ha fatto un grandissimo lavoro, oltre al gol. Questo fa parte del lavoro principale di essere squadra: tutti devono sentirsi importante, è la base per conquistare la fiducia dei tifosi. Grigliata? Si sono presentati subito, è stata una bella cosa. Queste cose fanno capire quanto ci tengono a stare insieme.
Beto o Pellegrino
Quando hai due giocatori così importanti hai la fortuna di poter scegliere in base all'aspetto fisico e mentale e alla partita. Il primo obiettivo per un attaccante è il gol, ma oggi serve giocare per la squadra. Sono due giocatori diversi che mi offrono la possibilità di avere due tipologie di sfogo, ma anche in fase difensiva sono diversi. Beto l'avevo cercato anche a Torino, Pellegrino è stata una bella sorpresa.
I terzini
In futuro in una difesa a quattro i terzini sono i più importanti. Valdepenas è molto attento, sta crescendo e in prospettiva futura è importante. A Venezia ho fatto giocare Viery che mi ha sorpreso per la concentrazione e la voglia di imparare le cose. In questo momento, finché non troviamo una squadra, mi permette di avere equilibrio per supportare la qualità in fase offensiva.
Il rigorista
Quando vanno in campo sanno chi è il primo, il secondo. Pedro ha dimostrato di essere un tiratore importante, anche Franco lo è. Poi in campo è giusto che abbiamo la loro personalità. L'importante è che si facciano le cose per la squadra e non per egoismo personale.
Pedro Goncalves
Lo conosciamo bene, ha una grande capacità tattica, conosce gli spazi e sa giocare a calcio: si vede anche nelle statistiche. Ci ho voluto parlare per capire dove lui si potesse esprimere meglio. Vedendolo è un giocatore a cui piace giocare dentro al campo. Quando gioca tra le linee è importante, sa saltare l'uomo. Ma da grande professionista mi ha detto che è disposto a giocare anche largo.
Dodò
Tutti i giocatori sono dentro al progetto. Sono cambiate le gerarchie, ma non è un problema: è uno stimolo per guadagnarsi il posto e convincermi, ma vale anche per gli altri. Non ho mai fatto fuori nessuno dal progetto. Si sta allenando benissimo, come ha sempre fatto da quando sono arrivato. Nella vita non sai mai cosa può succedere domani, è successo a me e può succedere anche a lui.
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