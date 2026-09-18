Demetrio Albertini sulle sfide passate con la Fiorentina e il rapporto con Rui Costa
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Il dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, Demetrio Albertini, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:
Ricordo un anno in cui con il Milan venimmo a giocare al Franchi contro la Fiorentina, eravamo le prime due in classifica, e vincemmo 7-3. E' sempre stato un avversario importante la squadra viola, ma in quegli anni ce ne erano tante. Eravamo il campionato di riferimento, perché tutti i più forti venivano in Italia.
Su Rui Costa
Avevamo lo stesso procuratore, Branchini, quindi avevamo un legame particolare. Per lui non è stato semplice il primo anno al Milan, perché il distacco dalla Fiorentina lo soffrì tanto. Poi si è confermato essere un grande campione.
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