La Nazione si concentra sul dualismo tra Mateo Pellegrino e Norberto Beto. I tifosi - si legge - si sono divisi, così come gli addetti ai lavori. Paolo Vanoli, invece, gongola perché sa bene che questo lungo ballottaggio che si porterà avanti per tutta la stagione può essere un valore aggiunto. Il tecnico ha svelato un aneddeto: Beto fu la sua prima richiesta, caduta nel vuoto, nell'inverno 2024 quando al Torino si infortunò Zapata. L'attaccante ex Udinese per caratteristiche gli piace parecchio. Fisicità, corsa (ancora non è al top), attacco alla profondità. Tutte qualità che lo rendono la punta ideale per Vanoli. Che, nel frattempo, ha cominciato ad apprezzare Pellegrino. Mateo ha la garra che per Vanoli è fondamentale. E' in fiducia, reduce da 3 gol nelle ultime 3 gare. Si può panchinare un centravanti così in forma? La risposta la sapremo solo domani. Di sicuro il dualismo che sta nascendo è totalmente sano. Vanoli ha trovato due giocatori disponibili al dialogo e al sacrificio. Anzi, di più. Tra i due sta nascendo un rapporto di collaborazione reciproca, svelata da Beto in sede di presentazione. Quando uno gioca, l'altro osserva i movimenti degli avversari da fuori.

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