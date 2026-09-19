E se c'è un rigore, chi lo batte? Paolo Vanoli ha affrontato anche questo tema nella conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Napoli, chiarendo la gerarchia dal dischetto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico viola ha indicato Pedro Gonçalves e Franco Mastantuono come i principali specialisti della squadra.

"Gonçalves ha dimostrato di essere un tiratore importante, così come Mastantuono. Poi in base a chi gioca indico sempre il primo e il secondo. In campo è giusto che incida pure la personalità e chi non se la sente, è giusto che lasci la palla al compagno. L'importante è che si facciano le cose per il bene della squadra. E poi dopo gli errori dell'anno scorso, non voglio più sbagliare".

Il riferimento di Vanoli è alla gestione dei calci di rigore della passata stagione, quando in particolare nella trasferta contro il Sassuolo si era verificata un'incomprensione su chi dovesse presentarsi dal dischetto, con successive polemiche. Il nuovo tecnico viola vuole dunque una gerarchia chiara, lasciando comunque spazio alla personalità dei giocatori in campo.