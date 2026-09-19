Se la storia recente può essere un'indicazione, Fiorentina-Napoli promette ancora una volta una partita ricca di gol. Tuttosport evidenzia infatti un dato particolare: gli ultimi sette scontri diretti ufficiali, senza distinzione tra casa e trasferta, sono tutti terminati con almeno tre reti complessive. In cinque occasioni sono state tre, mentre nelle altre due sono arrivate quattro marcature.

Il dato diventa ancora più interessante guardando agli ultimi sei precedenti: il Napoli ha sempre trovato almeno due gol contro la Fiorentina. Gli azzurri, inoltre, si sono aggiudicati gli ultimi quattro incroci con i viola.

Domani gli occhi saranno soprattutto su Franco Mastantuono e Rasmus Højlund, indicati da Tuttosport come i migliori marcatori delle rispettive squadre: l'argentino arriva dalla tripletta di Venezia, mentre il danese ha finora segnato due reti.